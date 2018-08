RMC SPORT - Palmeri: "Spalletti non ha giustificazioni. Manca umiltà"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, nel corso del Live Show di RMC Sport ha affrontato tanti temi: “Inter? Capisco sbagliare la prima giornata con Spalletti che si è giocato il jolly, ma al secondo passo falso non è più giustificabile. Il primo tempo è stato perfetto, l’Inter ha fatto quello che doveva ma non è accettabile il secondo tempo. Sembra che Spalletti non abbia il controllo dello spogliatoio. L’Inter non ha umiltà in questo momento, il mancato arrivo di Modric può essere una scusante ma solo a fine stagione. L’Inter viene da anni di nulla e mi sono meravigliato quando durante l’estate si sono fatti certi proclami”.

Quando arriverà il primo gol di Cristiano Ronaldo?

"Senza dubbio a Parma. Lì CR7 battezzerà la sua serie italiana, proprio dove ha debuttato Gigi Buffon".

Napoli, grande capacità di recuperare le partite. Ma alla lunga può essere un problema?

"Recuperare è sempre un dispendio di energie ed è un'altra cosa rispetto a chi vince con 'calma'. Tutta via va detto che l'anno scorso il Napoli soffriva certe partite, ricordo un match contro la SPAL in cui negli ultimi cinque minuti c'era grande frenesia. L'anno scorso il Napoli non ha retto con i nervi, mentre quest'anno le rimonte sono arrivate con consapevolezza. La squadra di Ancelotti è diversa da quella di Sarri"