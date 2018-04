RMC SPORT - Palmeri: "Su Pogba Raiola non ha smentito Guardiola"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Perché dopo 20 anni si parla ancora dell'episodio del rigore di Ronaldo? Perché non fa ancora parte del passato della storia italiana. Questa situazione non viene sentita come completamente risolta o superata".

Settimana di derby, quale di interessa di più?

"La Sampdoria è davanti ad un'occasione storica, se dovesse vincere sarebbe la quarta consecutiva e non è mai successo nella storia di questo derby. Il derby di Genova non serve per la classifica e forse quello più interessante a livello di classifica è il derby di Manchester con il City che ha l'occasione storica di vincere il campionato proprio nel derby. Credo però che Guardiola farà ampio turnover con lo United che non ha più nulla da chiedere a questa stagione se non vincere proprio il derby e rovinare la festa del City".

Cosa pensi di questo duello a distanza tra Raiola e Guardiola?

"Raiola non ha potuto smentire quanto detto da Guadiola su Pogba. Aggiungo anche che nel gennaio del 2015 Raiola aveva portato un'offerta alla Juventus del Manchester City da 75 milioni di euro. Offerta rifiutata dai bianconeri. Quello che ha detto Guardiola è tutto vero. La notizia del giorno è che il Manhcester City ha declinato l'acquisto di Pogba. Questo vuol dire che materialmente Pogba avrebbe lasciato lo United a gennaio a cuor leggero".