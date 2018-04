RMC SPORT - Palmeri: "Wenger doveva lasciare prima l'Arsenal"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show serale di RMC Sport ha parlato così dell'addio di Arsene Wenger all'Arsenal dopo 22 anni: "Ovviamente per l'addio si sono sprecate le parole di miele, ed è giusto che sia così perché bisogna riconoscere l'onore delle armi. Questi 22 anni è quasi semplice dividerli in 2 parti, i primi 11 e gli ultimi 11. Ha transitato in epoche diverse. E' vero che se uno guarda l'ultimo campionato vinto è del 2004, però poi arriva anche in finale di Champions nel 2006 e la perde a 10 minuti dalla fine. Probabilmente gli si può rimproverare nella seconda parte soprattutto il fatto di non essere mai stato in competizione per un campionato. Negli ultimi anni erano entrati due-tre acquisti notevoli ma non si è mai alzato il livello di competitività dell'Arsenal, anche in Europa. Questa è la cosa che ti fa dire che forse è rimasto troppo".