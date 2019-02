Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport parla così di Nicolò Zaniolo e della sua crescita: "Facendo cronaca sono stati avvistati in un ristorante milanese il padre di Zaniolo e due personaggi che parlavano lingua spagnola. Si potrebbe pensare a Real Madrid, Barcellona o Atletico Madrid. Io però nell'ambito delle speculazioni, visto che di questo stiamo parlando, io penso al Manchester City dove l'anima dirigenziale è totalmente spagnola e soprattutto il club inglese negli ultimi anni è sempre andato a spendere tanti soldi su giocatori molto giovani non ancora del tutto affermati. Politica che non viene applicata né al Barcellona né al Real Madrid, in questi casi si compra solo grandissimi nomi. Queste indiscrezioni su Zaniolo devono essere prese in considerazione. Zaniolo è l'identikit del giocatore che acquisterebbe il Manchester City che sta proprio cercando un giocatore con quelle caratteristiche".