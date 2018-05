RMC SPORT - Pancaro: "Milan, numeri chiari: l'attacco doveva fare di più"

© foto di Giuseppe Scialla

L’ex terzino del Milan Giuseppe Pancaro è intervenuto durante la trasmissione 'Milan News' su 'RMC Sport' e ha commentato così il momento della squadra rossonera.

Su Gattuso: "E’ un grande orgoglio per lui essere l’allenatore del Milan. Quando subentri a stagione in corso non è mai facile, ma lui è stato bravo a dare un’impronta alla squadra rossonera. È stato bravo a dare un’identità al Milan, sono convinto che l’anno prossimo, partendo dall’inizio, si vedrà ancora di più la mano di Gattuso".

Sul possibile passaggio al 4-3-1-2: "Parlare di numeri è riduttivo. Da quando è arrivato Gattuso i numeri del Milan sono importanti. Rino ha le idee chiare su cosa vuole fare. Sarà fondamentale prendere giocatori funzionali a quello che vuole fare Gattuso".

Sul reparto offensivo: "Mi aspettavo di più, i numeri parlano chiaro. Anche gli stessi giocatori sono sicuro che si aspettassero di fare di più".