RMC SPORT - Pandev: “Genoa, trattiamo. Voglio chiudere carriera a Marassi"

Fonte: dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si intitola "Per colpa di Zico" il nuovo libro di Leonardo Corsi. Alla presentazione s'è registrata la presenza di Goran Pandev, attaccante che ha giocato al Genoa nelle ultime tre stagioni. “Voglio ancora giocare, ho tanta voglia. Mi sento bene, vediamo in futuro cosa accadrà. Sono qui per un mio grande amico, il mio procuratore Corsi. Zico? Ne ho sentito parlare, me ne ha parlato anche Leonardo. Ho giocato con tanti campioni, sono felice per quello che ho fatto nella mia carriera. Serie A? Io parlo del Genoa, non abbiamo iniziato bene ma ci siamo ripresi con Ballardini. La mia stagione è positiva. Ho dato un aiuto ai ragazzi, ero uno dei pochi con esperienza. Io sono lì per aiutare i ragazzi più giovani, sono felice. Mio futuro? Spero ancora al Genoa, stiamo trattando. Spero di chiudere la mia carriera lì”.

Perin verso la Juve? "Non devo consigliargli nulla, posso dire che sono stato tre anni con lui. È un grande portiere, merita di giocare la Champions League".

Marchetti al Genoa? "Non so, io non posso fare mercato. Io sono in vacanza, spero di riposare bene".

Criscito al grifone? “E' un grande calciatore, di esperienza. Ci fa compiere un salto di qualità

Simeone? "E' un ragazzo splendido, è da due anni in Serie A e ha già segnato trenta gol. È un ragazzo che dà l'anima in campo, corre come un pazzo e gioca per cinque persone. È un attaccante di grande prospettiva".

L'addio di Zidane al Real Madrid? “Mi ha sorpreso, forse ha pensato che il suo ciclo sia finito”.

Il ritorno dell'Inter in Champions? “Mi fa davvero piacere, l'Inter lo merita”.