© foto di Federico Gaetano

Michele Paolucci, attaccante ex Siena ma attualmente ai Tarxien Rainbows di Malta, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "I fischi da parte di certi primitivi capitano in tutti gli stadi. E' un problema culturale che abbiamo in Italia. Avere ancora dei problemi di razzismo e sentire degli individui fischiare un ragazzo di colore significa avere ancora tanti problemi. Siamo veramente molto indietro anche perché all'estero ci prendono anche molto in giro su questo aspetto".