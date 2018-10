RMC SPORT - Paratici: "Continuerò a lavorare per la Juve"

Fonte: Dall'inviato Riccardo Caponetti

Dal palco del Premio Manlio Scopigno, Fabio Paratici - direttore sportivo della Juventus - ha parlato del suo nuovo "cambio" di ruolo, almeno da un punto di vista mediatico. "Per una questione caratteriale, non solo per scelta societaria, mi è venuto bene lavorare dietro le quinte. Ora le cose cambieranno, ma continuerò a lavorare per rendere la Juventus sempre più competitiva. Condivido questo premio con tutti quelli che lavorano con me e lo dedico al dott Marotta, che mi ha cresciuto e insegnato tanto".

Su Cristiano Ronaldo. "È il migliore al mondo, forse anche in tutta la storia del calcio. Dove si sposta lui si sposta tutta l'attenzione mediatica. Non so se siamo i favoriti, ma in questi anni abbiamo lavorato tanto in Champions, ottenendo grandi risultati. Adesso cercheremo sempre di fare meglio. La vittoria finale non dipende solo dalla programmazione, ci vuole un po' di tutto".