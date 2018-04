RMC SPORT - Paredes: "Tifosi Roma impedirono il trasferimento alla Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata a 'RMC Sport', il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo Leandro Paredes ha svelato un retroscena relativo al suo mancato trasferimento alla Juventus: "I tifosi della Roma quando si parlò di Juventus la prima volta fecero sentire la loro voce e impedirono il trasferimento, loro mi dicevano che era vietato trasferirsi in un’altra squadra italiana, ma in quel periodo la prima scelta era proprio la Juventus".

In basso il link per l'intervista integrale