RMC SPORT - Parisi: “Nainggolan-Inter sarebbe affare interessante”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto telefonicamente sulle frequenze di RMC Sport, l'operatore di mercato Fabio Parisi ha parlato di alcuni temi legati alla sessione estiva della campagna acquisti.

Che sessione di calciomercato vivremo? “Il Mondiale scombussola sempre i piani, anche se quest'anno gli italiani lo vedranno da spettatori non interessati. Assisteremo a una sessione di mercato compressa, accorciata come è giusto che sia. C'è una mancanza di uniformità rispetto ad alcuni campionati, perché in Premier il mercato chiude prima mentre in Spagna e Germania dovrebbe chiudere dopo”.

Quale grande colpo si aspetta per l'estate nel mercato italiano? “Non so ancora ma, se l'Inter dovesse acquistare Nainggolan, farebbe una operazione molto interessante”.

Si aspettava l'arrivo di Lopetegui sulla panchina del Real Madrid? “E' il ct della Spagna, il Real in passato ha dato Del Bosque alla Nazionale spagnola e ora ha preso il ct della Roja. Non conosco le dinamiche, ma credo che Lopetegui possa essere all'altezza di questo impiego”.