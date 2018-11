RMC SPORT - Parisi: "Ibra-Milan possibile. Modric lascerà il Real"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Parisi, agente di mercato, a RMC Sport Live Show: "Modric-Inter? Ne parleremo ancora perché la fuga dal Real Madrid non è ancora finita e Modric può partire, poi non so se andrà all'Inter ma sarà un uomo mercato. Con l'addio di Ronaldo si è chiuso un ciclo ed è un momento di transizione in cui qualche giocatore può muoversi".

Mbappe che futuro ha?

"E' un fenomeno. Siamo di fronte ad un giocatore che sarà tra i più bravi di sempre per le doti che ha. Il PSG può fare tutto quello che vuole ma non può garantire quello che squadre come Barcellona e Real Madrid possono dare. Mbappe farebbe comodo a chiunque ma economicamente non si può strapparlo al PSG. Magari con il fascino di altre piazze ci si può provare ma non è facile".

Milan, non trapela niente sulle prossime mosse?

"Ibrahimovic possibile, è una pista su cui si può lavorare. Higuain e Cutrone probabilmente non bastano al Milan e un centravanti in più farebbe comodo. Ma in questo momento il Milan sta aspettando la sentenza del 20 novembre per capire come potrà agire sul mercato. Se il Milan dovesse avere dei paletti la priorità è a centrocampo visti gli infortuni".

Inter, chi sarà il sacrificato nel nome dei conti?

"Credo che l'Inter non voglia sacrificare nessuno, anzi penso vogliano rinforzare la rosa. Se come sembra usciranno dai paletti del fair play finanziario non vedo perché debbano sacrificare qualcuno. Le cessioni avverranno solo in caso in cui dovesse arrivare un'offerta indecente, oppure se un giocatore dovesse chiedere la cessione".

Pogba tornerà alla Juventus?

"Non lo so. Ditemi perché il Manchester United debba rivendere Pogba a meno dei 120 milioni di euro pagati pochi anni fa. E non credo che la Juve andrebbe a fare un investimento del genere, con l'ingaggio che ha ora il francese".

A gennaio chi può andare in Cina?

"Non saprei, Dembele del Tottenham potrebbe partire per andare da quelle parti".