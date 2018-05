RMC SPORT - Parisi: "Leno-Napoli, la trattativa va avanti"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Fabio Parisi, noto procuratore e intermediario anche nella trattativa tra il portiere Leno ed il Napoli, a RMC Sport Live Show ha parlato di calciomercato con un occhio anche agli allenatori: "Credo che ci siano grosse probabilità che sia Allegri che Sarri possano rimanere dove sono".

Leno-Napoli si può fare soprattutto se resta Sarri?

"C'è una trattativa in corso e ci sono degli aspetti da puntualizzare. Come sapete per fare i contratti con il Napoli bisogna risolvere tante questioni legate ai diritti di immagine. Il Napoli deve sostituire Reina e trovare un portiere all'altezza è una priorità. Leno e Rui Patricio sono i profili che la società sta valutando e stiamo cercando di capire come ci dobbiamo muovere. Esiste una clausola rescissoria nel contratto di Leno che può essere "trattata". Vediamo cosa succederà".

Perin alla Juventus è un'ipotesi da tenere presente. Szczesny può andare d'accordo con Perin visto che sono entrambi primi portieri?

"La Juventus deve avere due primi portieri, così com'è stato quest'anno. Ormai servono due titolari per ruolo e il portiere non fa certo eccezione. In questo senso dunque Szczesny e Perin possono fare al caso della Juventus ".

Seconde squadre, da procuratore è una cosa positiva?

"Per me è assolutamente positiva e va vista in ottica europea: all'estero ci sono e ne traggono vantaggio dunque ben venga che si faccia anche in Italia. Adesso vanno costruite le seconde squadre e non è che si possono far retrocedere ragazzi che oggi giocano in Serie B solo per farli giocare "in casa". Si dovrà puntare sui giovani che escono dalla Primavera".