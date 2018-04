RMC SPORT - Parisi su Reina: “Non sarà condizionato dalla sfida al Milan”

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport Network durante la trasmissione A Tutto Napoli, organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net, l'agente Fabio Parisi ha parlato in vista di Milan-Napoli e della gara che attende Pepe Reina, portiere in forza ai partenopei che in estate dovrebbe finire ai rossoneri.

Domenica ci sarà la sfida tra Milan e Napoli, che gara sarà? “Mi aspetto una grande partita, di grandissimo livello anche se non è uno scontro diretto per lo Scudetto come lo era negli anni '80. Certamente sarà una partita interessante sotto tanti aspetti, il Napoli deve continuare la propria corsa mentre il Milan deve continuare la rincorsa Champions”.

Proiettandoci all'argomento mercato, c'è Reina che dovrebbe finire al Milan. Si aspetta la solita prestazione da parte sua? “Assolutamente sì, è un professionista esemplare. Non oso pensare che possa esserci un minimo di condizionamento da parte sua, non vedo nessun tipo di problema”.