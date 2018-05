RMC SPORT - Parla Guardiola: "Il Napoli di Sarri è stato un brindisi al sole"

Fonte: Dalla nostra inviata, Giulia Borletto

© foto di Imago/Image Sport

"Ogni estate è così, gli allenatori si muovono. In bocca al lupo a tutti. Allenare in Italia in futuro? Forse, non si sa". Parole e pensieri di Josep Guardiola, allenatore del Manchester City ospite della XV edizione della 'Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018'. Di seguito l'intervista integrale ai microfoni dell'inviata di 'RMC Sport".

Il campionato italiano è stato dominato dalla Juventus.

"Vincere è sempre molto difficile e la Juventus ogni anno dimostra la sua forza. Vincere è sempre molto complicato, devi fare sempre le cose per bene e quest'anno hanno battuto una delle squadre più forti al mondo come il Napoli".

Qual è la virtù migliore di Allegri?

"Non lo so, non sono mai stati in panchina con lui. Ma se hai vinto quattro Scudetti consecutivi vuol dire che sei molto bravo".

Cosa manca alla Juventus per poter vincere la Champions League?

"Non lo so, lo sapranno sicuramente meglio loro".

C'è un giocatore italiano che porterebbe al Manchester City?

"In ogni campionato ci sono giocatori bravi. Magari Bonucci? Lui è legato al Milan. Non voglio rispondere a domande sul calciomercato".

Mondiale 2018: chi partirà favorita?

"Brasile, Argentina, Germania, poi mi auguro possa far bene anche l'Inghilterra. La Spagna negli ultimi anni ha dimostrato di essere sempre lì. Le solite di sempre, vedremo come si svilupperà".

Le piacerebbbe vedere Sarri in Inghilterra?

"Lui è uno dei più forti in assoluto. Noi giudichiamo per quanto abbiamo vinto, ma il calcio espresso dal Napoli in questa stagione è un brindisi al sole. Ha fatto molto bene, veder giocare il Napoli è uno spettacolo. Se arriverà in Premier sarà un piacere sfidarlo".

Cosa gli manca per vincere?

"Nulla. A volte sono i piccoli dettagli a fare la differenza, se la Juve avesse perso a San Siro contro l'Inter probabilmente avrebbe vinto il Napoli. E' anche una questione di fortuna, io ad esempio ho avuto la fortuna di vincere grazie a squadre fortissime e società fortissime e questo alla fine rende il nostro lavoro più semplice".

Il Real Madrid ha vinto la terza finale di Champions consecutiva.

"Un traguardo incredibile. E' molto complicato vincere la Champions e vincerne tre di fila è difficilissimo. Tantissimi complimenti a tutti, mi auguro il prossimo possano trovare maggior difficoltà".

Si aspettava uno Zidane così forte in panchina?

"Quando si vince la Champions per tre volte di fila hai sicuramente qualcosa. Solo grandi complimenti per lui".

Sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo?

"Non le ho lette".