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Serie A

RMC SPORT - Parma, Faggiano: "Prematuro parlare di mercato"

15.11.2018 23:14 di RMCSport Redazione  Twitter:    articolo letto 568 volte
© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato a RMC Sport Live Show: "Il nostro obiettivo resta la salvezza e dovremo lottare fino alla fine perché la Serie A è uno dei campionati più duri. Dobbiamo sempre stare attenti e non ci possiamo mai accontentare".

Sei già alla ricerca del nuovo Gervinho?
"Siamo alla ricerca di giocatori funzionali ma ora è prematuro e controproducente parlare di mercato per rispetto di tutta la squadra. Abbiamo giocatori fuori come Dezi o Munari che possono dare ancora tanto al Parma. Vedremo poi a gennaio cosa fare".

Il mercato di gennaio chiuderà prima, sei d'accordo?
"Per me resta uguale perché tanto in Italia abbiamo il mal costume di fare tutto nell'ultimo giorno quindi cambia poco".
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