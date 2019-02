© foto di Federico Gaetano

Daniele Faggiano, ds del Parma, ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto con la Juventus. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Sono contento per tutti noi, ci godiamo questo punto. Adesso dobbiamo stare attenti, perché la prossima settimana c'è l'Inter. Sono felice perché fra tanti anni parleremo di questo risultato e io faccio parte di questa squadra. La sconfitta con la SPAL è stato solo un incidente di percorso, la squadra giocava bene anche sotto di un gol. È stata una settimana intensa, abbiamo dato un senso positivo al mercato prendendo dei ragazzi interessanti. Fare mercato a gennaio non è facile, abbiamo puntato su qualche giovane di talento. Bruno Alves? Non vi nascondo che quando certe squadre mi hanno chiesto il giocatore mi è andata via la terra sotto i piedi. Bruno è stato bravo, ha parlato con me e con il mister e si sente parte integrante di questo progetto. Io alla Roma dopo Monchi? Queste voci fanno piacere, ma io sono del Parma, ho rinnovato da poco e sono in simbiosi con il club. Questa è la nostra forza".