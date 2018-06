RMC SPORT - Parma, Faggiano: "Viviano ci piace. Zaniolo? Difficile"

Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Premiato in quel di Viareggio in occasione del D Club, il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato del ritorno dei ducali in Serie A: "Penso che questo premio sia il frutto di quanto fatto prima, i vari giocatori presi dalla D e portati in Serie A mi hanno dato lustro e beneficio".

Che stagione sarà e con quale budget opererà?

"Spero tranquilla, cercheremo di fare il massimo senza fare il passo più lungo della gamba".

In porta arriverà Viviano?

"Vedremo, però è un giocatore che ci piace".

Meglio la sua esperienza o la freschezza di Scuffet?

"Chi ci può dare una mano. Sono ottimi portieri, non dimentichiamo che noi abbiamo Frattali e altri portieri importanti".

Silvestre, Sala, Dainelli: si fanno tanti nomi.

"Stiamo ragionando su diverse trattative. In settimana faremo una riunione col mister e decideremo".

Pesa l'inchiesta sulla partita con lo Spezia.

"Non è un problema mio, io devo pensare al campo. Non so cosa succederà, ma siamo abbastanza tranquilli".

Chi salirà in A tra Palermo e Frosinone?

"Non lo so, è una domanda difficilissima. A me dispiace per chi non andrà".

Tornando al mercato, si parla anche di Zaniolo.

"È difficile, è un giocatore forte che vogliono tutti, non solo il Parma".