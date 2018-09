RMC SPORT - Parma, Gagliolo: "E' l'inizio: è andata meglio che con la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Gagliolo, difensore centrale di casa Parma, ha parlato dopo la sfida contro l'Inter in zona mista. Ecco quanto raccolto dai colleghi di FcInterNews.it e da RMC Sport. "Abbiamo disputato una grande partita di squadra, come contro la Juve. Oggi ci è andata meglio perché siamo riusciti a sbloccarla. Sono contentissimo per il risultato. Volevamo fare punti a ogni costo, siamo molto soddisfatti. Abbiamo fatto una grandissima partita tutti. Non abbiamo concesso tante occasioni. Hanno messo numerose palle dentro, c’era densità. Siamo stati bravi noi a prenderle quasi tutte. L'obiettivo? Oggi è l’inizio. Bisogna continuare con queste prestazioni anche con squadre del nostro livello".