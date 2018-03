RMC SPORT - Parma, Iori: "Viareggio oltre le aspettative. Inter più forte"

Fonte: Dal nostro inviato, Simone Lorini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cristian Iori, allenatore della Primavera del Parma, ha parlato così a RMC Sport dopo la sconfitta contro l’Inter nella semifinale della Viareggio Cup: "Questo Viareggio è senz'altro positivo per noi, oltre le più rosee aspettative. Un po' di rammarico c'è, perché l'appetito viene mangiando. Nonostante l'avversario sulla carta fosse proibitivo abbiamo preso due gol su calcio da fermo. Non abbiamo magari creato tanto in fase offensiva. L'Inter ha una rosa importante, anche le cosiddette seconde linee hanno grandi prospettive. Penso a Rover, Nolan e Rizzo, solo per citarne alcuni. Siamo contenti perché abbiamo fatto due buoni prestazioni contro i nerazzurri".

Cosa è mancato al Parma?

"L'unico modo per mettere in difficoltà squadre più forti nell'uno contro uno è costruire un gioco e portare il pallone più vicino alla loro porta. Ci siamo riusciti in parte, da lì serve l'ultimo step che è la conclusione, la finalizzazione. Ancora però non possiamo essere confrontati con realtà come quella nerazzurra".

Cosa salverebbe di questo torneo?

"Lo spirito, l'entusiasmo e la disponibilità dei ragazzi. Ho vito un'attenzione elevatissima. Cambierei poco, se non niente, del nostro cammino. Siamo stati piuttosto bravi, facendo giocare quasi tutta la rosa. Anche i nuovi si sono integrati in modo egregio".

Qual è il suo pronostico per la finale?

"Sarebbe poco cortese nei confronti di una delle due finalisti. In cuor mio ho un'idea. L'Inter ha fuori tanti i nazionali, la Fiorentina meno. E poi i viola giocano praticamente in casa. Comunque diciamo 50 e 50".

L'obiettivo per il finale di stagione?

"Ripartire in campionato dalle prestazioni mostrate in questo torneo. Ci serve più continuità".