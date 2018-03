RMC SPORT - Parma, Piazzi: "Ripartire dal Viareggio. Inter favorita"

Fonte: Dal nostro inviato, Simone Lorini

Interpellato da RMC Sport, il responsabile del Settore Giovanile del Parma, Luca Piazzi, ha stilato un bilancio dell'avventura della squadra crociata al Torneo di Viareggio: "Quest'esperienza è stata super positiva. E' stata una sorpresa anche per noi arrivare sin qua, anche oggi ce la siamo giocata a viso aperto. Riuscire a tenere la gara aperta fino alla fine è stata una grande soddisfazione".

I giocatori arrivati in prestito si sono ben comportati al Viareggio. C'è l'intenzione di trattenerli?

"Se li abbiamo portati qua è perché ci interessavano. L'obiettivo è quello di inserirli nella rosa del prossimo anno, ma vedremo: ora è ancora presto per parlare di questo".

Da cosa bisogna ripartire in campionato?

"Dobbiamo ripartire dalla consapevolezza che se noi abbiamo questa mentalità, possiamo far bene con tutte, soprattutto in Primavera 2. E' chiaro che i risultati ottenuti in campionato non sono arrivati per caso: tante volte, soprattutto a livello mentale, non siamo stati squadra. Abbiamo pensato troppo a livello individuale. In questo torneo abbiamo capito che possiamo far bene, siamo cambiati totalmente. Spero che le prossime gare vengano interpretate come abbiam fatto al Viareggio".

Chi vincerà il Viareggio?

"Io penso che l'Inter abbia molto di più rispetto alla Fiorentina, però in un torneo così le gare sono sempre aperte ad ogni risultato".