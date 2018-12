© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigino Pasciullo, allenatore ed ex giocatore, su RMC Sport ha parlato così dopo il 6-2 di ieri dell'Atalanta: "Il mister sta facendo un grande lavoro da quando è arrivato, vuole e pretende determinate cose. La classifica? La maggior parte del merito è di Gasperini, ha dato un'identità alla squadra e fa sentire tutti i giocatori importanti. De Roon e Freuler, con Ilicic e Gomez, sono fondamentali per quest'Atalanta, inoltre Zapata dopo una partenza non positiva sta dando il suo. Gli mancava soltanto il gol, a livello di impegno non gli si poteva mai rimproverare nulla".