RMC SPORT - Pasciullo: "Ilicic fuoriclasse. Atalanta difficile da battere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigino Pasciullo, allenatore ed ex giocatore, su RMC Sport si è soffermato sul momento dell'Atalanta: "Il mister sta facendo un grande lavoro da quando è arrivato, vuole e pretende determinate cose. La classifica? La maggior parte del merito è di Gasperini, ha dato un'identità alla squadra e fa sentire tutti i giocatori importanti. De Roon e Freuler, con Ilicic e Gomez, sono fondamentali per quest'Atalanta, inoltre Zapata dopo una partenza non positiva sta dando il suo. Gli mancava soltanto il gol, a livello di impegno non gli si poteva mai rimproverare nulla".

Obiettivo Champions?

"La palla è rotonda, ci vuole molta continuità per raggiungere certi traguardi. Ci sono squadre, come Fiorentina, Roma e Torino, che hanno qualcosa in più dell'Atalanta, che non deve perdere partite come quella di Empoli. Quando è concentrata, è difficile battere la Dea, che se si rilassa non è forte".

Su Ilicic e la sua poca continuità:

"Ce ne sono stati tanti di giocatori come lui, molto forti tecnicamente ma discontinui. Penso a Morfeo, che comunque non ha fatto una carriera di basso livello. Ilicic può essere sì un peso, ma può essere anche l'uomo che ti risolve la partita. Per me è un fuoriclasse e la tripletta realizzata subentrando dalla panchina dimostra questo".

Su Percassi:

"Quando ero giocatore lui è diventato presidente. Ha le stesse idee dell'epoca, solo che prima non riuscì a realizzarle, mentre adesso sì".