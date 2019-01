RMC SPORT - Pasculli: "Icardi e Lautaro? Io li farei giocare in coppia"

Pedro Pablo Pasculli, ex attaccante anche del Lecce ed ex campione del mondo con l'Argentina, a RMC Sport Live Show ha parlato anche di Icardi e Lautaro Martinez: "Non accetto che la moglie sia anche l'agente del giocatore. Icardi sta vivendo l'astinenza dal gol e sta attraversando un periodo leggermente negativo. Contro il Sassuolo non ha fatto bene. Lautaro? Deve avere la possibilità di giocare con continuità. Se gioca solo pochi minuti a partita è difficile che si possa ambientare. Contro il Sassuolo però ha fatto più Lautaro in dieci minuti che Icardi in tutta la partita. Io li farei giocare in coppia perché gli allenatori devono osare un po' di più".