RMC SPORT - Pasqualin: "Mancini ok per la Nazionale. Criscito al Genoa"

Ospite dell' RMC Sport Live Show, l'avvocato Claudio Pasqualin ha parlato del futuro di Domenico Criscito e dell'eventualità di vedere Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale: "La statura di Mancini è sicuramente di livello internazionale. Io ne seguo particolarmente le vicende in quanto seguo Criscito che è un nostro assistito, e confermo che il giocatore ha scelto il Genoa per il suo rientro in Italia. Ormai il titolo in Russia credo non sia più alla portata, ma in ogni caso Mancini resta un allenatore con un grande aplomb e lo stile per poter essere quel selezionatore a cui far riferimento. Credo che più di un allenatore occorra un punto di riferimento per tutto il sistema calcio, che uniformi il gioco di tutte le squadre Nazionali, dall'Under-15 alla Nazionale A. La rifondazione si presenta molto ardua e molto difficile. Io spero che Malagò e Fabbricini facciano qualcosa del genere, così come hanno fatto molto saggiamente riducendo i termini di apertura del calciomercato".

L'Inter voleva prendere Criscito a parametro zero?

"Che l'Interesse dell'Inter ci fosse e che Spalletti anche lo stimasse come calciatore credo non si possa negare".

