RMC SPORT - Pastorello: "Icardi? Scelta dell'Inter. Ma Handa merita la fascia"

Federico Pastorello, agente e intermediario fra i più influenti del mercato europeo, ha parlato in esclusiva a RMC Sport durante il 'Night Show': "La sfida Chelsea-United? E' stata una partita in cui il Chelsea non ha avuto fortuna. Ha fatto bene i primi 20 minuti, creando qualche occasione, poi poco alla volta si è avuta la sensazione che lo United fosse più concreto. Nel secondo tempo il Chelsea non ha praticamente mai tirato e la gente non era contenta allo stadio, è un momento delicato per Sarri. La squadra però è competitiva e l'allenatore è ottimo, spero lo lascino lavorare. Giuseppe Rossi? Ha ricevuto varie offerte negli ultimi mesi, è alla ricerca di un'opportunità che possa rappresentare un progetto di almeno 2 anni. Dall'Europa sono arrivate offerte ma non dai club che avrebbe voluto. Ora valutiamo le proposte fuori dall'Europa, a giorni potrebbero esserci novità. Valutiamo in modo particolare la MLS. Fortunatamente l'ultimo infortunio grave risale a 3 anni e mezzo fa, dal punto di vista medico ha recuperato al 100%. E' stato martoriato in passato, ma atleticamente ora sta davvero bene. Mi spiace che nessuno gli abbia dato un'opportunità, avrebbe risposto con voglia e qualità. Boateng al Barcellona? Il merito di tutto è di Edoardo Crnjar, un mio collaboratore. E' lui che segue Boateng. Ha avuto una buona intuizione, ci ha creduto e l'ha portata avanti riuscendo dove nessuno si immaginava. E' stato davvero bravo, ha dato una grande opportunità a Prince che credo se la meritasse, è un ragazzo speciale. Bakayoko al Milan? All'inizio non è stato semplicissimo il suo innesto, c'era una situazione anche tattica difficile. Poi a volte succede qualcosa che non ti aspetti, lui fondamentalmente ha approfittato dell'infortunio di Biglia e il mister ha dovuto inserirlo nel suo ruolo naturale, in quello in cui si trova meglio. E' stato bravo ed è cresciuto gara dopo gara. Riscatto alto dal Chelsea? Per le cifre che ci sono oggi, per la qualità e per l'età che ha ci sta, credo che il Chelsea speri che il Milan non lo riscatti almeno potrà monetizzare ancora di più. Vedremo, decideranno Maldini e Leonardo. Atletico Madrid-Juve? La qualità della Juve è superiore, ma l'Atletico è una squadra ostica, difficile da incontrare con un carattere che rispecchia quello dell'allenatore. Credo però che la Juve abbia una gara più semplice rispetto ad altri club, sarà sicuramente una partita interessante. La Juve ha la qualità e l'esperienza per affrontarla al meglio e vincerla. La gara di andata è importante, puoi metterti in una posizione tranquilla in vista del ritorno. Meret a Napoli? Sono felice per lui. In Europa il Napoli non avrà problemi, ha qualità superiore rispetto allo Zurigo anche se servirà comunque rispetto. Stesso discorso per l'Inter. Per Meret siamo felici, sta trovando continuità dopo gli infortuni. Sta crescendo gara dopo gara, abbiamo un grosso tesoro fra le mani anche per la Nazionale italiana. Mihajlovic al Bologna? Non avevo dubbi sul fatto che Sinisa potesse entrare subito nella testa e nel cuore dei ragazzi. E' una persona di una grande simpatia, ha carattere e un appeal molto forte. Il gruppo di calciatori a Bologna è sano, giovane e con qualche interprete di esperienza, Palacio su tutti. Mi fa piacere che abbia avuto questo impatto importante, ma il percorso è ancora lungo. Quelle davanti fanno punti, il Bologna dovrà continuare con lo stesso atteggiamento visto a Roma. E' mancata la precisione, ma per mole di gioco e occasioni il Bologna è stato all'altezza della squadra di Di Francesco. Con questo spirito il Bologna si tirerà fuori presto da questa situazione. Candreva e D'Ambrosio all'Inter? Sono due ragazzi silenziosi e professionisti impeccabili, i risultati delle loro carriere lo dimostrano. Sono arrivati al top e ci sono sempre rimasti. L'Inter negli anni ha preso tanti terzini, ma D'Ambrosio c'è sempre stato. La sua professionalità e il suo affrontare il lavoro sono ammirevoli. Antonio ha avuto un'annata difficile, non ha giocato con regolarità ma quando chiamato in causa ha provato sempre a dare il massimo. Sono ragazzi che meritano. La fascia ad Handanovic? Non vorrei entrare nel merito. Sono già state dette tante cose. Secondo me si parla tanto di tutto il resto e poco della realtà delle cose. Samir merita questa fascia, è un professionista ad alti livelli da 15 anni ed è sempre stato apprezzato per le sue qualità tecniche e di stile. L'Inter, una volta deciso di togliere la fascia ad Icardi, ha scelto di darla alla persona più adatta, a quella più meritevole. Abbiamo un rapporto speciale e sono davvero felice per lui, è un premio ulteriore alla sua serietà e alla sua costanza di rendimento. Rinnovo D'Ambrosio? Se lo meriterebbe... ma bisogna essere in due. Il suo desiderio è questo e sta facendo di tutto per convincere l'Inter. Giocatori di questo livello meritano qualcosa e sono convinto che l'Inter ascolterà le sue richieste, da parte sua è l'ennesima dimostrazione di amore per questa maglia. Con Pisacane, che è il suo agente, ci sono già stati dei contatti. Carrasco e il possibile arrivo in Italia a gennaio? Servirebbe chiederlo al suo agente. Io feci da intermediario. Carrasco è un giocatore importante, che farebbe le fortune di qualsiasi club europeo. I cinesi sono personaggi un po' complicati, ragionano meno con l'appeal tecnico-tattico e più con simpatie e antipatie. E' questo che ha provocato l'insuccesso della trattativa in questo inverno. Ad un certo punto era un'idea sia per l'Inter che per il Milan, entrambe si erano interessate, poi purtroppo non se n'è fatto di nulla. Il suo agente saprà come consigliarlo al meglio per il mercato estivo".