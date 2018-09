RMC SPORT - Pavarese: “Ancelotti non si discute. Napoli, c'è Luperto”

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

Il Napoli perde Vlad Chiriches, infortunatosi durante la gara che la sua Romania ha giocato contro il Montenegro. Il club azzurro non dovrebbe tesserare difensori svincolati a breve, puntando così su Sebastiano Luperto come quarto centrale a disposizione del tecnico Carlo Ancelotti. Intervistato da RMC Sport durante la trasmissione A Tutto Napoli, l'ex direttore sportivo dei partenopei Luigi Pavarese ha analizzato le ultime situazioni legate al club partenopeo.

Il Napoli farebbe bene a prelevare un difensore svincolato come Burdisso? “Farei quello che farà Giuntoli, il Napoli ha già una rosa ampia e competitiva. Fa piacere che Ancelotti punti su un giovane come Luperto, è mancino e ha fatto giocare l'ex Empoli come terzino quando necessario. L'importante è che recuperi Ghoulam, sperando che torni devastante come in passato. Nel reparto centrale, c'è anche Maksimovic che dà adeguate garanzie. Ancelotti ha comunque dato l'ok alla permanenza del serbo”.

Un anno fa si parlava di Napoli da Scudetto, ora sembra che l'obiettivo sia quello di restare in zona Champions. “Credo sia normale, la Juventus ha fatto interventi sul mercato estivo migliorando ulteriormente. Soprattutto - ha proseguito - con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Migliorare il Napoli era già difficile, sarebbe stato necessario l'ingaggio di un top-player ma questo sarebbe andato contro la politica societaria. È arrivato Ancelotti che dovrebbe dare maggiore personalità a questa squadra, a Carlo va dato il tempo e il modo di lavorare. Gli va data fiducia, aspetto la quinta giornata per dare un giudizio. C'è stato anche il Mondiale, qualche calciatore non ha avuto nemmeno modo di preparare bene questo inizio di stagione. Ancelotti, a ogni modo, non si discute”.

Clicca play sul podcast in basso per ascoltare l'ultima puntata di 'A Tutto Napoli'.