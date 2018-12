RMC SPORT - Pavarese: "Chiesa, la Premier League può rubarcelo"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, a RMC Sport Live Show: "Se le date del mercato invernale dovessero essere modificate non cambierebbe nulla perché siamo sempre stati abituati a chiudere il mercato a fine mese. Poi come al solito ci ridurremo tutti alla fine per fare le operazioni".

La Lazio ha bisogno di qualcuno in difesa?

"Dopo lo splendido campionato dell'anno scorso eravamo convinti che potesse fare qualcosa in più in questa stagione. Invece in difesa hanno dimostrato qualche sbavatura. Credo che l'attenzione di Tare e Inzaghi siano proprio in quel settore per far sì che la Lazio possa puntare alla corsa per il quarto posto".

Il rendimento di Milinkovic-Savic è l'emblema di come dovrebbero cambiare le politiche societarie?

"Guardandolo dall'esterno dà l'impressione di essere distratto. E' una delle note dolenti perché la Lazio risente del suo rendimento. Milinkovic era ad un passo dalla Juventus e altri club europei avevano manifestato interesse. Ma poi ci deve essere l'assenso del club proprietario e forse Lotito avrebbe gradito un'asta che non c'è stata. Ci si aspettava che il giocatore confermasse certe prestazioni anche per dimostrare di meritare certe squadre".

Federico Chiesa sarà il futuro della Nazionale?

"Credo che con Insigne e Bernardeschi siano i veri talenti del calcio italiano. Lo sta già dimostrando alla Fiorentina. E' in un momento di grande crescita non solo tecnica ma anche caratteriale. E' consapevole delle proprie qualità e può fare molto meglio del padre. L'importante però è rimanere con i piedi per terra ma Chiesa è destinato a crescere".

In quale big lo vedresti bene?

"Sicuramente verrà visionato da molti club, non solo italiani. Io spero che rimanga in Serie A anche se piace molto a Sarri e al Chelsea potrebbe fare molto bene. Ho paura che la Premier possa rubarcelo".

Champions, che pensi dei sorteggi?

"Sono tutti avversari difficili. L'Atletico Madrid ha un'occasione irripetibile, ovvero giocare la finale nel proprio stadio. La Juventus è tra le tre favorite ma per arrivare in finale si devono superare tanti ostacoli. La Roma ha la possibilità di andare avanti e speriamo possa risolvere i problemi che ha specie sugli infortuni".