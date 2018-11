RMC SPORT - Pavarese: "Fino a domenica solo elogi per i cambi di Ancelotti"

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato del momento della squadra partenopea nel corso di 'A tutto Napoli', trasmissione in onda tutti i lunedì sera dalle 19 alle 20 su 'RMC Sport': "E' il secondo pareggio interno dopo quello con la Roma, tra l'altro inaspettato perché il Napoli credo abbia giocato all'altezza del compito. Non ha sottovalutato l'impegno, né l'avversario. Ventuno conclusioni a rete, otto parate di Sorrentino, un palo con Insigne e uno scheggiato da Koulibaly: sono tutti dati che testimoniano una pressione importante da parte del Napoli. Non doveva accadere, purtroppo è accaduto ma speriamo che quello col Chievo sia un passo falso salutare. Fino a domenica mattina eravamo tutti ad elogiare Ancelotti per il suo turnover...".

Però il -8 dalla Juventus pesa come un macigno. Può pesare psicologicamente?

"Non credo, assolutamente. La forza è proprio in quella mentalità che Ancelotti ha dato ulteriormente alla squadra. Il Napoli anno dopo anno sta crescendo, sia per quanto riguarda il gioco espresso che per la determinazione. La ripresa dopo la sosta per le Nazionali è sempre un po' difficile e purtroppo questa volta ha pagato il Napoli. Ora bisogna pensare alla Champions e non ripetere gli errori del Marakana".