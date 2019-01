© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Al Var dello Sport’, ha parlato Michele Pazienza, allenatore ed ex calciatore di Juve, Napoli e Fiorentina.

«Juve? Ha fatto acquisti mirati tra i quali Cristiano Ronaldo che gli equilibri li sposta per davvero. Tutti ci aspettavamo una partenza simile. D’altra parte il Napoli viaggia a ritmi standard e non è scontato. Sette punti dalla vetta sono tanti anche se in passato i partenopei sono stati capaci di riaprire il campionato con una distanza maggiore. Quest’anno è ancora più difficile, ma non credo la Serie A sia già chiusa. Ancelotti? Con le sue idee e senza un grande mercato ha comunque mantenuto altissimo il livello del Napoli. Ha accettato una sfida difficilissima che, ad oggi, a mio modo di vedere, sta vincendo. Barella? Lo considero un calciatore moderno e dinamico. Sa fare entrambe le fasi con stessa qualità e intensità. Potrebbe far comodo sia all’Inter sia al Napoli. Muriel? Ottimo acquisto: se sta bene può ancora fare la differenza perché ha qualità devastanti. La Fiorentina è guidata da un grande allenatore che quando è arrivato non ha trovato una situazione semplicissima. Certo, per competere ad altissimi livelli, sono necessari investimenti importanti e non credo che al momento la Viola sia in grado di farne».