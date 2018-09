© foto di Alessio Alaimo

Michele Pazienza, doppio ex di Napoli e Fiorentina, ha presentato ai microfoni di RMC Sport il match di domani al San Paolo: "Hamsik regista? Il vero Hamsik è quello che gioca fra il ruolo di mezzala e quello di trequartista. Con le sue qualità credo che possa adattarsi anche al ruolo che gli sta facendo provare Ancelotti. L'avvio di stagione? Ancora è presto per fare valutazioni precise, ma il Napoli attuale non è ancora quello di Ancelotti. La squadra ha recuperato partite importanti, mostrando un carattere da grande squadra, ma non si è visto un atteggiamento da formazione di alto profilo. Ha atteso di prendere uno schiaffo per iniziare a giocare. Non sempre riesci a trovare giocate che ti rimettono in corsa. La prime sensazioni sulla Fiorentina? Il fatto di non avere grandi aspettative, essendo anche una squadra giovane, e di aver un impatto positivo in campionato può riservare delle sorprese. L'attacco viola con Simeone, Chiesa e Pjaca è fra i migliori".