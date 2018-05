RMC SPORT - Pazienza: "Rugani da rosso. Juve ritmi bassi nel primo tempo"

© foto di Federico De Luca

Michele Pazienza ha parlato ai microfoni di RMC Sport di Juve-Bologna: "Il rigore? Nel momento in cui hai deciso per il rigore, secondo me, andava dato il rosso. Il fallo fischiato era una trattenuta, se manteniamo il regolamente andava espulso Rugani. Non so che tipo di valutazione abbia fatto l'arbitro, magari ha visto qualche contatto diverso. Non ne ho idea. Nel primo tempo la Juve ha tenuto i ritmi troppo bassi per poter impensierire il Bologna. Nel secondo tempo è una Juve diversa".

