RMC SPORT - Pea: "Icardi da tenere. Barella? A Cagliari fino a giugno"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Per analizzare Inter-Sassuolo e gli altri temi di giornata, nel 'Live Show' di RMC Sport è intervenuto Fulvio Pea, che in passato ha lavorato in entrambe le società:

Quella di Reggio Emilia è la piazza giusta per De Zerbi?

"Sassuolo è una piazza che fa lavorare bene gli allenatori, la società mette a disposizione tutto ciò che un tecnico desidera. La squadra ha una buona cultura del lavoro. È un'ottima opportunità per De Zerbi, che ha potuto contare su un gruppo già consolidato".

Sulla stagione dell'Inter:

"Spalletti sta facendo un ottimo lavoro, la squadra gioca, è sempre equilibrata e si esprime al meglio. È terza in classifica, quindi in una posizione vantaggiosa. Peccato per l'eliminazione dalla Champions, peserà a livello economico nel futuro".

Farebbe di tutto per tenere Icardi?

"Sì, è un ottimo giocatore, sa fare gol con continuità. È difficile sostituirlo, non si trova un altro come lui, ecco perchè fa gola a tutti i migliori club d'Europa".

Su Zaniolo:

"Ha dei margini di miglioramento incredibili. Si sta affermando in una maniera decisa e determinata dopo un'esperienza nel settore giovanile poco costante. Complimenti a questo ragazzo. Il suo ruolo ideale? Zaniolo deve essere libero, non tutti hanno la capacità di smarcarsi come lui tra le linee. È imprevedibile e il calcio vive sui giocatori che rompono gli schemi".

Un consiglio a Barella?

"Gli consiglierei di chiudere la stagione a Cagliari e fare il grande salto in estate, per essere dall'inizio protagonista con un club più importante".