Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto Fulvio Pea che ha commentato così il momento vissuto dall’Inter: "Spalletti sta facendo un ottimo lavoro, la squadra gioca, è sempre equilibrata e si esprime al meglio. È terza in classifica, quindi in una posizione vantaggiosa. Peccato per l'eliminazione dalla Champions, peserà a livello economico nel futuro. Zaniolo? Ha dei margini di miglioramento incredibili. Si sta affermando in una maniera decisa e determinata dopo un'esperienza nel settore giovanile poco costante. Complimenti a questo ragazzo. Il suo ruolo ideale? Zaniolo deve essere libero, non tutti hanno la capacità di smarcarsi come lui tra le linee. È imprevedibile e il calcio vive sui giocatori che rompono gli schemi".