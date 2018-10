RMC SPORT - Peccenini: "Roma brillante e autoritaria, in via di guarigione"

L'ex Roma Franco Peccenini, intervenuto a RMC Sport durante 'Quelli della Notte', ha parlato del buon momento dei giallorossi dopo un avvio di stagione più che complicato: "La Roma ha dominato ieri sera contro una squadra che non si capisce neanche come ci sia arrivata ai gironi di Champions League. Ma questo non toglie nulla ad una Roma in grande crescita anche grazie ai tre punti del derby. Ho visto una Roma brillante e autoritaria, è sulla via di guarigione".