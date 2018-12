RMC SPORT - Pecci: "Arbitri accettino l'errore e si lascino aiutare"

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, l'ex centrocampista di Torino, Fiorentina e Bologna Eraldo Pecci è tornato sui controversi episodi arbitrali occorsi durante il derby tra Torino e Juventus, dicendo poi la sua sull'utilizzo del VAR. Questa la sua analisi:

Eraldo, come commenti l'esultanza di Cristiano Ronaldo nel derby della Mole?

“Non è stato un bel gesto, ma non ne farei un dramma. Certo, avesse avuto questo comportamento nei confronti di un giocatore di maggiore personalità... Non criminalizzerei tuttavia Ronaldo, sono cose che in campo possono capitare”.

Un tuo parere sull'arbitraggio di Torino-Juventus?

“Guida ha arbitrato molto bene il derby, il suo operato non deve essere macchiato dai discutibili episodi dei mancati rigori. La domanda, purtroppo, resta sempre la stessa e prescinde dalla buona prestazione del direttore di gara: cosa ci sta a fare il VAR se poi questi contatti non vengono quantomeno rivisti al monitor? Magari al VAR mettiamoci un ex giocatore, in modo tale che l'arbitro non si senta per certi versi delegittimato nel prendere le proprie decisioni. Mi sento di avanzare un appello: facciamo in modo che gli arbitri accettino di sbagliare e che si lascino aiutare dalla tecnologia”.