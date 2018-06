RMC SPORT - Pecci: "Il Bologna decida cosa vuole fare. Chiesa bel talento"

Fonte: Lorenzo Marucci

Eraldo Pecci, ex tra le altre di Bologna, Napoli e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di RMC Sport direttamente dal Gran Galà del calcio umbro ad Assisi. Queste alcune battute sui principali temi di mercato: "Ancelotti al Napoli? Cambiare da Sarri ad Ancelotti è una politica societaria. Napoli ha vissuto tre stagioni indimenticabili, anche se non è arrivato nessun trofeo. A febbraio e marzo vi dirò se è stata la scelta giusta. Belotti? Grande giocatore, che non ha ancora sfruttato le sue potenzialità, gioca in una squadra in cui spesso non si vedono tutte le sue qualità. Bologna a Inzaghi? Se prendi una società come il Bologna devi avere ambizioni, non basta accontentarsi di fare un punto in più dell'anno prima. La società deve fare delle scelte, decidere dove vuole arrivare. Chiesa? E' un bel talento, ha fatto un grande campionato e abbiamo tante speranze su di lui. Pesaola quando mi allenava diceva sempre che prima di parlare di un giovane bisogna che abbia fatto 60 partite in Serie A. Adesso vediamo se Chiesa dopo due campionati confermerà quanto di buono fatto finora. Restare a Firenze o andare in una big? Se è la più grande nostra speranza e va a fare panchina in una grande squadra allora è tutto inutile. Se lo compra una squadra, è bene che lo faccia giocare, sennò è bene che resti dov'è adesso. Se è la nostra grande speranza, deve giocare".