RMC SPORT - Pellegrini: "Berlusconi? Dura portare il Monza in Serie A"

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, ha parlato all'interno di RMC Sport Live Show del rientro nel calcio di Silvio Berlusconi: "Non l'ho sentito ancora e quindi non ho una mia opinione. Lui ama il calcio e forse vuole fare qualcosa per la sua Brianza. Monza è un'espressione di questa zona. Vorrà divertirsi però attenzione perché non è neanche facile portare una squadra dalla C alla A come penso sia nei programmi di Berlusconi, a meno che lui non voglia investire molto, e ci può anche stare. Con i suoi soldi fa quello che vuole. Le ha fatto tornare voglia? No. Ho un'azienda con oltre 8 mila dipendenti e ho molto. Vado sempre allo stadio a vedere la mia Inter".