RMC SPORT - Pellissier: "Ieri ho visto male l'Inter. Scudetto? Napoli favorito"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del ChievoVerona Sergio Pellissier ha parlato questa mattina a Roma presso la sede del CONI a margine dell'incontro tra arbitri, allenatori, dirigenti e calciatori. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da RMC Sport: "Adesso diventa dura. Penso che quella con l'Inter sia stata una delle partite più belle che abbiamo fatto nell'ultimo periodo. Si sa però che basta un'occasione per gli avversari e puoi sprecare tutto. Questo è il calcio. Dobbiamo sicuramente prendere spunto dalla nostra prestazione, non abbiamo mollato neanche sullo 0-2 e avremmo potuto anche strappare il 2-2. Quest'Inter può mettere in difficoltà la Juve? L'Inter vista ieri no, perché non ha fatto benissimo. L'Inter però è sempre l'Inter, può mettere in difficoltà chiunque. La Juve non sta vivendo un periodo felicissimo e contro i nerazzurri deve assolutamente vincere, questo per l'Inter può essere un punto di forza. Scudetto? Dopo la vittoria di ieri vedo avvantaggiato il Napoli. Ha tanto entusiasmo e sicuramente ha partite più facili rispetto a quelle della Juve. Sarà bello vedere come andrà a finire".