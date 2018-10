RMC SPORT - Pellissier su Higuain: "In cinque anni mi ha già superato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport, intervenendo dopo il ko del Chievo in casa del Milan, l'espertissimo attaccante clivense Sergio Pellissier ha parlato del suo collega rossonero Higuain, autore di una doppietta nella partita: "Sicuramente è un grandissimo attaccante, in cinque anni in Italia mi ha superato nelle reti. È un grande attaccante ma lo si sapeva prima. Gli basta un’occasione per far male, e oggi ci ha punito due volte".