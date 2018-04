RMC SPORT - Percassi su Real-Juve: "Dovevano aiutare per evitare errore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato in esclusiva ai microfoni di RMC Sport, parlando anche dell'introduzione del Var e, nel particolare, per il rigore concesso al Real Madrid con la Juventus. "Il Var è stato criticato all'inizio, invece è uno strumento che aiuta a ridurre in modo importante gli errori. Lì c'è stata un'azione, l'arbitro ha visto da dietro e lì il guardalinee doveva intervenire per evitare l'errore che fino a un certo punto ha commesso".