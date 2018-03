RMC SPORT - Perinetti: "Ballardini ha dato compattezza al Genoa"

Fonte: dall'inviato Lorenzo Marucci

Le parole del direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ai microfoni di RMC Sport a Viareggio a margine del premio 'T. Bresciani', parlando del cambio di marcia dopo l'arrivo di Daniele Ballardini in panchina: “Sicuramente l'equilibrio e la compattezza che ci ha dato Ballardini sono stati utili, abbiamo fatto tanti punti, ma adesso però non ci dobbiamo fermare, perché a forza di dire che abbiamo dato una svolta siamo fermi. Domenica abbiamo il Napoli, naturalmente è una partita molto difficile, oltretutto le altre squadre stanno recuperando quindi noi dobbiamo stare sul pezzo. Continuare a fare prestazioni buone come abbiamo fatto ieri, a volte il risultato ci premia ed altre volte no".