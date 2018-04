RMC SPORT - Perotti: "Rigori? È più grave il mio gol sbagliato"

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma, Diego Perotti, ha analizzato la partita contro il Barcellona. "È uno sbaglio che non si può commettere in questo tipo di partite, perché poi alzano il livello e non sbagliano. Non è tutta colpa mia. Forse il 4-1 è un po' troppo, loro hanno fatto non un bellissimo gioco, noi abbiamo avuto le possibilità ma se sbagli le chance che hai, anche facili come la mia, poi le paghi. Rigori? Per me ha cambiato di più il mio sbaglio, dentro il campo non avevo visto se fosse o meno rigore, non posso criticare se non me stesso. Messi? Non abbiamo parlato a fine partita, io ero morto emotivamente e sono andato nello spogliatoio. Il risultato è bugiardo, per quello che abbiamo fatto in campo, loro ti costringono a fare autogol, non è che hanno avuto fortuna".