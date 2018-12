RMC SPORT - Perrotta: "Zaniolo mi piace molto. Roma, 4° posto possibile"

Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Federico De Luca

Raggiunto a margine del Gran Galà del Calcio, Simone Perrotta ha commentato le discusse decisioni arbitrali di Roma-Inter di ieri sera: "Onestamente non ho visto la partita, è chiaro che il VAR servirebbe per sistemare situazioni in cui l'arbitro non riesce a vedere".

Zaniolo in grande crescita.

"Testimonia un grandissimo lavoro da parte dell'allenatore. La Roma ha un grandissimo allenatore, non era facile affrontare l'Inter con tante assenze. Quando mancano calciatori di una certa esperienza, mi riferisco a De Rossi, si fa più fatica".

Può tornare su?

"Non credo che raggiungere il quarto posto sia così complicato. Oggettivamente è un po' indietro, però la partita di ieri fa ben sperare. Quando torneranno quei calciatori d'esperienza di cui sopra la squadra avrà un ruolino di marcia diverso. Secondo me ha le possibilità di arrivare al quarto posto".

Ancora su Zaniolo.

"Mi piace molto, secondo me non sono l'unico a pensarla così. È arrivato nello scetticismo generale, quando dai Nainggolan e prendi un giovane come lui storci il naso. Però lui è andato in Nazionale e ha esordito in Champions senza aver mai giocato in Serie A, ora che ha la possibilità di giocare sta dimostrando di poterci stare benissimo".

Avresti ceduto Nainggolan?

"Non faccio il ds e darei un giudizio superficiale. Vanno capiti il contesto e tante altre cose".

Buon avvio della Nazionale di Mancini.

"Il talento non è mai mancato e Mancini sta facendo un grandissimo lavoro. Ha preso una squadra a terra, tutti sappiamo cosa significa non andare ai Mondiali, ma la sta risollevando grazie a prestazioni di un certo tipo, sembra quasi una squadra di club".