RMC SPORT - Pessina: "Spero di rimanere all'Atalanta e crescere lì"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Raggiunto in occasione del Gran galà Top 11 Serie B (trasmesso in diretta su Sportitalia), il centrocampista Matteo Pessina, di proprietà dell'Atalanta ma nell'ultima stagione in prestito allo Spezia ha parlato del riconoscimento ricevuto: "Non mi aspettavo il premio, però sono contento. Sia per me che per tutti i ragazzi che ci sono oggi, è un riconoscimento importante".

Sul futuro.

"Non è ancora finito il campionato, possono succedere tante cose anche durante il calciomercato. Essendo il mio cartellino dell'Atalanta spero che vogliano tenermi e farmi crescere lì".