RMC SPORT - Petrachi: "Juan Jesus? Chi viene al Toro deve esser motivato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha parlato dopo il sorteggio dei calendari di Serie A ai microfoni di RMC Sport: “Spero che sia l'anno in cui si parla poco del Toro sul fronte calciomercato e molto su quello del campo e del calcio giocato perché lo scorso anno si era decantato il nostro mercato, l'Europa sembrava scontata e invece il campionato ha detto altro anche se non è stata una stagione disastrosa, ma si poteva fare di più. Il calendario è abbastanza tosto nelle prime cinque, ma saremo subito messi alla prova. Derby? Sono molto fatalista e chissà che magari in questa data il derby possa regalarci qualcosa di positivo. Comprendo i tifosi, ma nel calciomercato non bisogna essere schizzofrenici perché sennò si rischia di sbagliare. Dobbiamo essere bravi a far uscire i giocatori in esubero e poi sistemare la squadra coi tasselli giusti, senza grandi proclami. Juan Jesus? Nomi se ne sono fatti tanti e io non amo farli, vedremo di fare qualcosa di importante. Il giocatore è conosciuto bene da Mazzarri, ma questo non basta perché bisogna vedere pure cosa pensano i diretti interessati. Juan Jesus vuole giocare la Champions e magari la giocherà altrove, noi abbiamo bisogno di calciatori che abbiano la fame e la voglia di vestire questa maglia. Se uno ha già altre idee non fa per noi ed è giusto che vada da un'altra parte”.