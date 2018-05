RMC SPORT - Petricca: "Iniesta in Giappone operazione inaspettata"

© foto di J.M.Colomo

L'agente e intermediario esperto di calcio asiatico, Oberto Petricca, in collegamento col RMC Live Show ha parlato così del trasferimento di Andres Iniesta al Vissel Kobe in Giappone: "Un'operazione inaspettata e ad effetto, perché il Giappone ha sempre rispettato le norme. Era da anni che non arrivava un giocatore così importante in questo Paese, gli sponsor hanno sicuramente aiutato per la buona riuscita dell'affare. Sarà d'esempio per i calciatori locali".