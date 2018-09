RMC SPORT - Petruzzi: "Roma? Acquisti sbagliati. Napoli imperfetto"

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, l'ex difensore di Roma e Brescia Fabio Petruzzi ha analizzato i temi più caldi offerti dalla giornata di Serie A appena trascorsa. Queste le sue parole: “Ancelotti sta cercando di cambiare il meno possibile rispetto all'anno scorso. Il Napoli non è perfetto, concede qualcosa di troppo agli avversari: in campo la squadra mi sembra un po' lunga. La crisi della Roma? La società giallorossa ha commesso degli errori durante la campagna acquisti. Pastore è stato preso per il nome, si sapeva che non sarebbe stato idoneo al 4-3-3 di Di Francesco. Faccio i complimenti a Gattuso, non me lo aspettavo così. Il Milan mi piace: è una squadra propositiva, che non ha paura di giocare il suo calcio”.