RMC SPORT - Pezzella: "Juve non è solo CR7. Astori mi ha cambiato"

© foto di Federico De Luca

German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha parlato a margine della Hall of Fame Fiorentina 2019. Ecco le sue parole:

"Non siamo riusciti a vincere nelle ultime sei partite, ma è anche vero che abbiamo solo tre sconfitte in campionato. Chiaro che manca qualcosa, soprattutto fuori casa. Ci manca quella cosina in più per vincere di più ma siamo sulla strada giusta".

Sulla partita contro la Juventus

"Sicuramente sono forti, ma in campo siamo 11 contro 11. Noi proveremo a fare quello che abbiamo fatto fin qua, anche meglio. Quando abbiamo giocato bene, abbiamo fatto buone prestazioni. Io? Oggi ho ripreso ad allenarmi con il gruppo. Proverò a migliorare ogni giorno, vedremo se ce la farò".

Su Cristiano Ronaldo

"Non c'è una formula per fermarlo, la Juve ha tanti buoni giocatori. Noi dobbiamo lavorare di squadra".

Su Boca-River

"C'è solo tristezza, questa è la parola. Quando ho visto cosa è accaduto ho provato solo tristezza".

Su Simeone

"Ho pochi consigli da dargli ma gli sto sempre accanto per lasciarlo tranquillo. Lavorando, magari già sabato, tornerà al gol".

Su Davide Astori

"Per me è un onore essere qua. Per lui. Era un riferimento per tutta la squadra, tutti abbiamo lo stesso sentimento: è sempre con noi. Mi ha cambiato in tutto, quello che è successo rimane dentro di me".