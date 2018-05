RMC SPORT - Piá: “Mertens opaco. Napoli, ora bisogna ripartire”

© foto di Federico De Luca

Attraverso le frequenze di RMC Sport, l'ex attaccante del Napoli Inacio Piá ha parlato del momento vissuto da Dries Mertens. “L'attaccante vive di periodi, vive di gol. E' stato inventato prima punta da Sarri, è diventato un grandissimo bomber ma nelle ultime gare non è riuscito a offrire le sue solite prestazioni. Non era quel calciatore che siamo stati abituati a vedere, questo ha penalizzato Mertens e lo stesso Napoli. Con un belga come quello del passato, la squadra magari avrebbe avuto qualche punto in più", ha detto.

Per il Napoli l'argomento Scudetto è da archiviare? "Vedendo il calendario e il momento di forma, dico che il Napoli deve ritrovare le forze per dare il tutto per tutto. Ora bisogna avere la forza di ripartire, vincere le ultime tre gare e sperare in qualche passo falso della Juventus".