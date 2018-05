RMC SPORT - Piá: “Napoli, approccio errato. Per vincere serve equilibrio”

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, l'ex attaccante del Napoli Inacio Piá ha parlato dell'ultimo weekend di campionato che ha visto i partenopei perdere per 3-0 a Firenze.

Quanto ha influito la direzione di gara dell'arbitro Orsato in Inter-Juventus sul Napoli? "Tantissimo, Pjanic era da punire col secondo giallo. Era una decisione inevitabile. La gara - ha detto durante la trasmissione organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - è stata condizionata dall'arbitro, ma anche la partita del Napoli dopo la vittoria della Juventus a San Siro. La direzione arbitrale è da rivedere, soprattutto a questo punto del campionato".

Il Napoli, 20 ore dopo, avrebbe dovuto trovare le giuste motivazioni e scendere in campo col piglio giusto. "Certamente l'approccio è stato sbagliato, una squadra matura e di campioni come il Napoli non può sbagliare approccio in una gara così delicata. Poi è arrivata l'espulsione di Koulibaly che ha complicato la situazione, ma la partita del Napoli doveva essere diversa. Ha vinto a Torino, poi non poteva fallire l'approccio a Firenze dopo il successo contro la Juventus".

Il Napoli ha perso punti anche per limiti mentali, a prescindere dalla mancata contemporaneità con la Juventus. "In quei momenti deve essere bravo l'allenatore ma anche l'ambiente, a saper gestire delle situazioni. Bisogna avere equilibrio un po' più forte, non è facile perché Napoli è una piazza che vive di emozioni e di passione. L'abbiamo visto prima della partenza per Torino ma anche al ritorno dall'Allianz Stadium, a Napoli serve equilibrio maggiore perché ha tutte le carte in regola per diventare una squadra protagonista in campionato ogni anno. Però, al momento, manca l'equilibrio per gestire certe situazioni".

Come valuta il momento vissuto da Mertens? "L'attaccante vive di periodi, vive di gol. E' stato inventato prima punta da Sarri, è diventato un grandissimo bomber ma nelle ultime gare non è riuscito a offrire le sue solite prestazioni. Non era quel calciatore che siamo stati abituati a vedere, questo ha penalizzato Mertens e lo stesso Napoli. Con un belga come quello del passato, la squadra magari avrebbe avuto qualche punto in più".

Per il Napoli l'argomento Scudetto è da archiviare? "Vedendo il calendario e il momento di forma, dico che il Napoli deve ritrovare le forze per dare il tutto per tutto. Ora bisogna avere la forza di ripartire, vincere le ultime tre gare e sperare in qualche passo falso della Juventus".